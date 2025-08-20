hellas1903 news Verona, sabato allenamento allo stadio Olivieri

gazzanet

Verona, sabato allenamento allo stadio Olivieri

Verona, sabato allenamento allo stadio Olivieri - immagine 1
Seduta mattutina nell'impianto di via Sogare per i gialloblù
Redazione Hellas1903

Hellas Verona FC informa che sabato 23 agosto, alle ore 10.30, allo stadio 'Olivieri' di via Sogare, si terrà una seduta di allenamento della Prima Squadra aperta a tutti i tifosi gialloblù, che potranno assistere alla sessione direttamente dagli spalti dell'impianto.

APERTURA CANCELLI

I cancelli dello stadio 'Olivieri' apriranno alle ore 10.

DOVE PARCHEGGIARE

Si consiglia a tutti i tifosi di parcheggiare al Park C.

INFO UTILI

L’accesso sarà consentito fino ad esaurimento posti disponibili.

fonte: hellasverona.it

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA