Hellas Verona FC informa che sabato 23 agosto, alle ore 10.30, allo stadio 'Olivieri' di via Sogare, si terrà una seduta di allenamento della Prima Squadra aperta a tutti i tifosi gialloblù, che potranno assistere alla sessione direttamente dagli spalti dell'impianto.
hellas1903 news Verona, sabato allenamento allo stadio Olivieri
Verona, sabato allenamento allo stadio Olivieri
Seduta mattutina nell'impianto di via Sogare per i gialloblù
APERTURA CANCELLI
I cancelli dello stadio 'Olivieri' apriranno alle ore 10.
DOVE PARCHEGGIARE
Si consiglia a tutti i tifosi di parcheggiare al Park C.
INFO UTILI
L’accesso sarà consentito fino ad esaurimento posti disponibili.
