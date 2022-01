Verona-Salernitana si gioca? Rebus aperto

Tutto in dubbio, l'ASL: "Valuteremo la situazione in base al numero dei positivi"

Intervenuto a RaiSport, il responsabile dell'ASL di Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi, ha detto: "Se la situazione permette o meno di giocare poi lo valuta la squadra. In vista di Verona rivaluteremo la situazione, vedremo quali giocatori saranno ancora positivi. Valuteremo sulle persone, non sulla squadra. Se c’è un protocollo e le ASL non vengono chiamate in causa e si esce fuori dalle norme, noi le applichiamo. Abbiamo il problema dell’ampliamento dei positivi e cerchiamo solo di mantenere la diffusione del contagio, rientrano in questo discorso pure i calciatori. Se c’è bisogno di modificare un protocollo non bisogna dare la colpa alle ASL che applicano le regole”.