Verona, saltano le amichevoli con Südtirol e Triestina

“Hellas Verona FC comunica che – per i sopraggiunti impegni concomitanti con le rispettive Nazionali di diversi calciatori gialloblù – sono state annullate le amichevoli con FC Südtirol e US Triestina Calcio 1918, che si sarebbero dovute disputare sabato 29 agosto e mercoledì 2 settembre”.

Con questa nota il Verona ha reso noto che altri due test sono stati cancellati, dopo quello saltato per ragioni organizzative con la Virtus Bolzano.

Per adesso, quindi, rimane una sola amichevole da disputare per l’Hellas, con gli sloveni del Gorica, il 6 settembre a Rovereto, in chiusura di ritiro.

foto Grigolini-Fotoexpress