Verona, sconfitta con onore all’Olimpico (2-1). La Lazio vince con la qualità

Tutto nei primi venti minuti: segna Dia, Pareggia Tengstedt, chiude Castellanos. Il migliore è Montipò

Andrea Spiazzi Direttore 16 settembre 2024 (modifica il 16 settembre 2024 | 23:01)

Il Verona esce con zero punti dall'Olimpico dopo una sconfitta, lo dice il risultato, onorevole. 2-1 per i biancocelesti coi tre gol nei primi venti minuti. Apre Dia, pareggia Tengstedt e chiude i conti Castellanos. Troppo perforabile nei gol subiti, l'Hellas mostra di saper reagire ma dopo il 2-1 l'attacco è inconsistente e tutto passa dalle sgroppate di Tachatchoua e da qualche buona giocata di Lazovic. Kastanos manda in porta Tengstedt e lotta da par suo, poi c'è poco altro mentre Harroui, che Zanetti vuole come trequartista, resta nella terra di mezzo pur mostrando che i piedi ci sono.

Provedel non deve intervenire in maniera significativa, Zanetti schiera 5 attaccanti ma nel finale la qualità di palleggio dei biancocelesti nasconde il pallone all'Hellas. Le note liete sono un Montipò che, incerto sul 2-1, salva poi con alcuni grandi interventi un passivo maggiore tenendo viva la speranza e un Belahyane che sbaglia a volte in costruzione ma che è un mastino nell'aiutare la difesa. Tengstedt timbra ancora, Tchatchoua è una spanna sopra ai compagni per qualità, corsa e velocità.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Gabarron, Vecino, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Tchaouna, Castrovilli, Marusic

Allenatore: Marco Baroni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Dani Silva, Belahyane, Lazovic; Harroui, Kastanos; Tengstedt

A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Lambourde, Sarr, Bradaric, Livramento, Okou, Sishuba, Magnani, Alidou, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Luca Zufferli (Sez. AIA di Udine). Verona senza gli indisponibili Serdar, Duda, Suslov e Frese. All'Olimpico 253 tifosi gialloblù. Hellas in maglia nera, la terza.

PRIMO TEMPO, PARTENZA COI BOTTI, POI LA LAZIO FA IL 2-1

Difesa a tre per Zanetti, quattro a centrocampo con Tchatchoua e Lazovic esterni (in mezzo Dani Silva e Belahyane), in attacco dietro a Tengstedt ci sono Harroui e Kastanos. Pesanti le assenze: ai box per problemi fisici Serdar, frese, Duda e Suslov.

BOTTA E RISPOSTA: SEGNA LA LAZIO, PAREGGIA IL VERONA. La Lazio passa al 5' quando Zaccagni serve un assist in verticale per Dia che entra in area, scarta Dawidowicz e fredda Montipò. Grande la reazione del Verona. Due minuti dopo è Kastanos a inventarsi una verticale al bacio per Tengstedt che scappa alla difesa e non sbaglia davanti a Provedel.

La Lazio insiste nel palleggio, l'Hellas difende a cinque con Tchatchoua e Lazovic e cerca la ripartenza.

MONTIPO' SALVA. Al 16' Rovella calcia da fuori, la palla si abbassa e Montipò con un balzo felino riesce a mettere in corner. Zaccagni, a cui viene lasciato troppo spazio mette tutta la sua qualità nelle giocate, Isaksen a destra è pericoloso. Lazovic è bravo a prendersi un corner al 18' dopo un'iniziativa personale sulla fascia. Provedel smanaccia un pallone che dall'angolo gira verso la porta.

2-1 LAZIO. Zaccagni batte un corner da sinistra al 20', la palla scende nell'area piccola. Montipò non si muove e Castellanos sbuca solo: al volo l'argentino segna. Pasticcio della difesa e biancocelesti di nuovo in vantaggio.

L'Hellas non demorde e in contropiede è pericoloso. Al 26' Tengstedt va a destra e serve Kastanos che arriva con un secondo di ritardo sulla palla del 2-2. Rovella viene ammonito stendendo Lazovic che scappa. Tchatchoua salva su Zaccagni con un intervento rude ma regolare in area. Giallo anche per Tchatchoua al 30' per un intervento su Zaccagni.

Belahyane è impreciso in un paio di passaggi, la Lazio non si ferma ed è sempre alla ricerca della profondità. Il Verona cerca di rallentare il gioco, il solo gol di svantaggio permette di sperare.

Harroui calcia da fuori al 41', il Verona alza le linee ma non produce pericoli, mentre la Lazio rifiata.

SECONDO TEMPO, HELLAS: TROPPO POCO DALL'ATTACCO

La Lazio cerca il 3-1, il Verona si abbassa troppo. Zanetti manda in campo Mosquera al 53', toglie Kastanos e lascia Harroui dietro le due punte.

MONTIPO' DECISIVO. Dia si gira al limite al 61' e calcia forte, Montipò si supera respingendo in tuffo e poi ribattendo col corpo il secondo tentativo di Tavares.

Al 64' Castellanos deve uscire per un guaio muscolare, dentro Castrovilli. Entra anche Tchaouna per Isaksen.

CAMBI VERONA. Zanetti risponde togliendo Harroui e Lazovic per Faraoni e Alidou. Tchatchoua si sposta a sinistra. Tchaouna si presenta con una conclusione forte ma alta al 68'.

Il ritmo rallenta, la Lazio aspetta il Verona palleggiando. Montipò para su un sinistro insidioso ma non irresistibile da distante di Tchaouna al 74'. Alidou ci prova da fuori, una gamba devia in corner. L'Hellas non è preciso dopo la metà campo, specie con Mosquera, ma al 79' è ancora a un gol di distanza.

All'80' Faraoni mette in mezzo, Gila buca il pallone, arriva Tchatchoua ma Lazzari si oppone di pancia sul tiro, restando a terra per il colpo subito. Provedel blocca la palla sul corner di Dani Silva. Baroni toglie Rovella per Vecino.

ZACCAGNI SI MANGIA IL GOL. Grave errore di Alidou all'83' con una palla all'indietro che Dia serve a Zaccagni: l'ex gialloblù sbaglia a tre metri dalla porta mandando sul fondo. Tengstedt stende Tavares: giallo per il danese.

All'88' Zanetti rischia tutto: dentro Sarr e Cissè, fuori Danilius e Silva. baroni toglie Zaccagni e Lazzari per Marusic e Noslin.

Al 90' Castrovilli da sinistra manda alto. Ci sono 5 minuti di recupero. Il Verona ci prova ma la Lazio dietro non si fa sorprendere e blocca sul nascere i pericoli.

L'Hellas torna a casa con zero punti, la sconfitta è onorevole ma va riscattata presto.