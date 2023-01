Verona, se Ilic va via adesso è emergenza centrocampo

Veloso infortunato, Hongla in uscita: aspettando rinforzi, l'Hellas rischia di trovarsi con scelte ridotte in mezzo

Verona in emergenza a centrocampo in caso di cessione immediata di Ivan Ilic.

L'Hellas, dunque, senza Ilic, sarebbe, in mediana, con opzioni ridotte, visto che Miguel Veloso resterà fuori per infortunio per alcune settimane e Martin Hongla è in uscita.

A disposizione di Zaffaroni e Bocchetti resterebbero, per la gara con l'Udinese, aspettando nuovi innesti, (Harroui in testa, mentre Duda per caratteristiche è più efficace sulla trequarti), solamente Adrien Tameze e Ibrahim Sulemana, com Filippo Terracciano come unica alternativa.