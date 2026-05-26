Come riportato dal sito protathlima.cyprustimes.com, Grīgorīs Kastanos è intervenuto nel programma Twelve in Sports per parlare del suo imminente rientro dal prestito:

"Ho ancora due anni di contratto, non abbiamo parlato con il Verona, ma appena ci vedremo inizieranno le trattative. Sto cercando una nuova squadra e il mio pensiero è quello di andarmene. Tornerò e vedremo come andranno le cose".

Sui problemi durante la prima parte di stagione: "Con l'allenatore andavo molto d'accordo, i problemi li ho avuti con il direttore tecnico".

E conclude: "Ci sono squadre interessate. Adesso mi concentro sulla nazionale e poi si vedrà".

Verso la conclusione dunque il rapporto di Kastanos con i gialloblù: una stagione e mezzo in maglia Hellas condita da 36 presenze, 1 gol e 2 assist. Negli ultimi mesi in Cipro con l'Aris Limassol sono arrivati invece 3 gol in 15 presenze.