Diego Maradona Junior, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dei possibili sostituti di Lukaku per la prossima stagione
Il figlio del Pibe de Oro ha stilato un breve elenco di profili che potrebbero essere adatti ad agire come vice Hojlund nella prossima stagione.
L'italo-argentino ha menzionato Kieron Bowie, oltre a Davies e Pellegrino.
Secondo Diego Junior puntare su un profilo come Bowie sarebbe ideale per il Napoli, un giocatore giovane con margini di crescita e che possa affermarsi nel tempo con la maglia partenopea.
L'attaccante scozzese, arrivato a Verona nel mercato di gennaio, ha totalizzato 11 presenze in Serie A, condite da 3 gol e 1 assist.
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