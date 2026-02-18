hellas1903 news Verona, senza Orban in attacco Sarr favorito su Mosquera

Verona, senza Orban in attacco Sarr favorito su Mosquera

Lo svedese in vantaggio sul colombiano per la partita con il Sassuolo
Redazione Hellas1903

Per due giornate il Verona sarà senza Orban, squalificato.

Al posto dell'attaccante nigeriano, in avanti con il Sassuolo ci sarà molto probabilmente Sarr, favorito su Mosquera.

Con lui, Bowie, alla terza partita da titolare consecutiva.

Sia Sarr che Mosquera non hanno mai segnato in questa stagione.

