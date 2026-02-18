Per due giornate il Verona sarà senza Orban, squalificato.
Verona, senza Orban in attacco Sarr favorito su Mosquera
Lo svedese in vantaggio sul colombiano per la partita con il Sassuolo
Al posto dell'attaccante nigeriano, in avanti con il Sassuolo ci sarà molto probabilmente Sarr, favorito su Mosquera.
Con lui, Bowie, alla terza partita da titolare consecutiva.
Sia Sarr che Mosquera non hanno mai segnato in questa stagione.
