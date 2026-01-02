hellas1903 news Verona, Serdar titolare con il Torino? Scelta in dubbio

Verona, Serdar titolare con il Torino? Scelta in dubbio

Il centrocampista ha giocato uno spezzone di gara con Fiorentina e Milan, ma non è al meglio
Resta in dubbio la presenza da titolare di Suat Serdar nella partita del Verona con il Torino.

Îl centrocampista tedesco è tornato a giocare per uno spezzone di gara sia con la Fiorentina che col Milan.

Paolo Zanetti sta attendendo ad inserirlo dall'inizio dopo che Serdar ha recuperato dall'infortunio al ginocchio destro subito con il Como.

Al momento, Serdar sta cercando la piena condizione.

Da verificare, dunque, se domenica sarà pronto per cominciare o se sarà, in avvio, in panchina.

