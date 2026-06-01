Il direttore sportivo ha come priorità la scelta dell'allenatore. Prolungamento in arrivo
Il dato di partenza è che Sean Sogliano è sotto contratto con il Verona fino al 30 giugno 2027.
Il suo accordo con l'Hellas non scade a breve, quindi, e l'intesa con Presidio Investors per il prolungamento biennale (termine nel 2029) è stato definita.
Rimane in attesa, però, la firma, nella "navetta" dei documenti che va da Verona ad Austin, Texas, sede degli uffici di Presidio. Questioni formali che sono da limare, intanto Sogliano è al lavoro con una priorità: la scelta dell'allenatore.
Questo l'aspetto cruciale per la costruzione del prossimo Hellas, con i nomi di Roberto D'Aversa ed Alberto Gilardino in risalto. Palla a Sogliano, dominus dell'area tecnica del club, a lui il compito e la responsabilità di muoversi per stringere con il profilo ritenuto più adatto.
A restare fermo è l'obiettivo fissato da Presidio: competere per la promozione, centrare il ritorno in Serie A. Per il fondo USA in cima alle esigenze del Verona c'è, appunto, la decisione sull'allenatore. Delegata per intero a Sogliano.
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