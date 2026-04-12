Nuova partita persa per il Verona, nella gara con il Torino.
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Verona, sono 4 le sconfitte consecutive per i gialloblù
L'Hellas ha perso con Genoa, Atalanta, Fiorentina e Torino. Gli ultimi punti col Bologna
Salgono a 4 le sconfitte di fila per l'Hellas, con quella subita con i granata.
Prima del 2-1 di ieri ci sono stati lo 0-2 con il Genoa, l'1-0 incassato con l'Atalanta e quello con la Fiorentina.
Il Verona ha ottenuto gli ultimi punti con la vittoria per 2-1 in trasferta col Bologna, risultato che l'ha portato a quota 18, una soglia da cui, poi, non si è più mosso.
Sono 20, in totale, le sconfitte dei gialloblù in questo campionato, con sei giornate che restano da giocare.
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