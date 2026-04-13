Due campionati all'insegna delle sconfitte per il Verona.
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Verona specialista in sconfitte: 41 in due campionati
L'Hellas ha perso il 58,5% delle partite disputate in Serie A nelle ultime stagioni
In quello scorso, l'Hellas ha perso 21 partite, riuscendo comunque a salvarsi con le 10 vittorie ottenute e il decisivo successo all'ultima giornata con l'Empoli.
Ora, è a 20 in trentuno giornate, un numero che è destinato a salire in maniera netta in questo finale di stagione (davanti ci saranno il Milan, il Lecce, la Juventus, il Como, l'Inter e la Roma).
Il totale, quindi, è di 41 sconfitte in 70 gare, il 58,5% complessivo.
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