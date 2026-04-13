Verona specialista in sconfitte: 41 in due campionati

In quello scorso, l' Hellas ha perso 21 partite, riuscendo comunque a salvarsi con le 10 vittorie ottenute e il decisivo successo all'ultima giornata con l' Empoli .

Ora, è a 20 in trentuno giornate, un numero che è destinato a salire in maniera netta in questo finale di stagione (davanti ci saranno il Milan, il Lecce, la Juventus, il Como, l'Inter e la Roma).