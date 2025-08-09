Verona-St. Pauli 0-1, grande prova di Montipò

C'è un cooling break sotto il sole austriaco. Al 35' il portiere Vasilj si impapera su un passaggio all'indietro di un suo compagno, Giovane si fionda sulla palla ma cerca un dribbling di troppo. Ma è la squadra tedesca che ha preso le redini dell'incontro e gioca nella metà campo gialloblù. Il tempo si chiude senza altre occasioni.

Hountondji ruba palla a Valentini e si invola verso l'area, il tiro sul primo palo è deviato in corner da Montipò. Serdar va duro su Oppie, l'arbitro lo richiama, Valentini protesta e il direttore lo ammonisce. Il St. Pauli preme. La punizione di Schmidt è parata in tuffo da Montipò , il migliore dei suoi.

L'Hellas, schiacciato, alza le linee del pressing. Al 59' buona giocata di Giovane che parte in contropiede a destra e dal limite sfiora il palo opposto. C'è del nervosismo, l'arbitro separa Suslov e Pereira. Lo slovacco è impreciso e viene sostituito, assieme a Bernede e Valentini, al 65'. Entrano Yellu, Niasse e Slotsager. Il centrocampo diventa più fisico e compatto, in aiuto alla difesa. C'è un salvataggio di Slotsager che mette in corner un cross insidioso. Poco dopo il danese commette fallo poco fuori dall'area e viene ammonito. Kastanos sostituisce Serdar, Ajayi Giovane.