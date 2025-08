Verona-St. Pauli, confermata l’amichevole di sabato a Imst

Hellas Verona FC comunica che sabato 9 agosto alle ore 16 , alla 'Velly Arena' di Imst, in Austria, i gialloblù disputeranno un' amichevole contro l' FC St. Pauli , squadra che milita in Bundesliga, il massimo campionato tedesco .

I biglietti per il settore riservato ai tifosi dell'Hellas Verona - 'South outdoor Area' (400 posti in piedi) - possono essere acquistati solo online inviando la richiesta via email all’indirizzo office@scimst.at, e dovranno essere pagati in anticipo online seguendo il procedimento che sarà comunicato via mail.