Hellas Verona FC comunica che sabato 9 agosto alle ore 16, alla 'Velly Arena' di Imst, in Austria, i gialloblù disputeranno un'amichevole contro l'FC St. Pauli, squadra che milita in Bundesliga, il massimo campionato tedesco.
Verona-St. Pauli, tutto esaurito per il settore gialloblù
Verona-St. Pauli, tutto esaurito per il settore gialloblù
Domani alle 16 la partita a Imst con la squadra tedesca
L'SC Imst, società ospitante del Test Match, comunica che il settore ospiti riservato ai tifosi dell'Hellas Verona è SOLD OUT.
L’accesso per i tifosi dell’Hellas Verona è consentito solo ed esclusivamente nell’area designata. È vietato sostare in altri settori dello stadio. Si consiglia ai tifosi di arrivare in tempo allo stadio.
Si ricorda ai tifosi che la sfida tra i gialloblù e il St. Pauli sarà trasmessa sul canale YOUTUBE dell'Hellas Verona.
INFO RITIRO BIGLIETTI
Indirizzo del punto di ritiro dei biglietti: Am Raun 24, 6460 Imst - Glenthof Parkplatz.
