Verona-St. Pauli, tutto esaurito per il settore gialloblù - immagine 1
Domani alle 16 la partita a Imst con la squadra tedesca
Hellas Verona FC comunica che sabato 9 agosto alle ore 16, alla 'Velly Arena' di Imst, in Austria, i gialloblù disputeranno un'amichevole contro l'FC St. Pauli, squadra che milita in Bundesliga, il massimo campionato tedesco.

L'SC Imst, società ospitante del Test Match, comunica che il settore ospiti riservato ai tifosi dell'Hellas Verona è SOLD OUT.

L’accesso per i tifosi dell’Hellas Verona è consentito solo ed esclusivamente nell’area designata. È vietato sostare in altri settori dello stadio. Si consiglia ai tifosi di arrivare in tempo allo stadio.

Si ricorda ai tifosi che la sfida tra i gialloblù e il St. Pauli sarà trasmessa sul canale YOUTUBE dell'Hellas Verona.

INFO RITIRO BIGLIETTI

Indirizzo del punto di ritiro dei biglietti: Am Raun 24, 6460 Imst - Glenthof Parkplatz.

fonte: hellasverona.it

