Verona-Torino, al Bentegodi arbitra Rapuano

Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Torino, match valido per la 18a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 4 gennaio alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'.
Il direttore di gara di Rimini designato per la partita di domenica
Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)
Assistenti: Domenico Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)
IV uomo: Davide Di Marco (Sez. AIA di Ciampino)
VAR: Lorenzo Maggioni (Sez. AIA di Lecco)
AVAR: Ivano Pezzuto (Sez. AIA di Lecce)
