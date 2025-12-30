hellas1903 news Verona-Torino, al Bentegodi arbitra Rapuano

Verona-Torino, al Bentegodi arbitra Rapuano

Il direttore di gara di Rimini designato per la partita di domenica
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Torino, match valido per la 18a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 4 gennaio alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'.

Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)

Assistenti: Domenico Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)

IV uomo: Davide Di Marco (Sez. AIA di Ciampino)

VAR: Lorenzo Maggioni (Sez. AIA di Lecco)

AVAR: Ivano Pezzuto (Sez. AIA di Lecce)

fonte: hellasverona.it

