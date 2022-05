L'esterno granata salterà la sfida al Bentegodi di sabato

Non ci sarà al Bentegodi per Verona- Torino Wilfried Singo, squalificato dal giudice sportivo. Il forte esterno nazionale ivoriano ha peraltro approfittato della sosta forzata per sottoporsi a un intervento avvenuto oggi di addominoplastica per una sindrome retto-adduttoria insorta alcuni mesi fa.