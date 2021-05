Verona-Torino tutto alla fine, segna Vojvoda e pareggia Dimarco

I gialloblù superiori ma imprecisi evitano la beffa nel finale

Andrea Spiazzi

Un Verona impreciso ma tenace porta a casa un punto recuperando il gol del Torino all'85' di Vojvoda con una sberla di Dimarco tre minuti dopo. I gol si concentrano alla fine in una gara condotta dall'Hellas però ricca di imprecisioni dei gialloblù che non trovano la porta in varie occasioni e in tre vengono fermati da Sirigu. La sconfitta sarebbe stata una beffa e aver ripreso una partita del genere va comunque visto in positivo, anche se il ritorno alla vittoria è ancora rimandato.

FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Baràk, Ilić, Lazović; Salcedo, Zaccagni; Kalinić

A disposizione: Silvestri, Berardi, Dimarco, Lovato, Favilli, Çetin, Rüegg, Magnani, Sturaro, Bessa, Colley, Lasagna

All.: Ivan Jurić

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti

A disposizione: Ujkani, Sava, Lyanco, Lukic, Baselli, Gojak, Zaza, Rodriguez, Singo, Bonazzoli, Linetty All.: Davide Nicola

Arbitro: Davide Massa (Sez. AIA Imperia)

PRIMO TEMPO, GARA BLOCCATA E FALLOSA

Alti i ritmi in avvio, la prima occasione è per Salcedo che incorna di testa libero davanti al portiere (cross di Zaccagni) e impegna Sirigu. Il Torino poi prende coraggio, con la difesa del Verona attenta. Le squadre si chiudono, non ci sono occasioni fino al 24' quando Pandur esce su un traversone, la palla giunge ad Ansaldi che da fuori calcia, il giovane portiere para fuori dai pali ma devia la palla verso la sua porta dove sulla linea, di testa, salva Ilic.

Ceccherini rischia il giallo al 29' quando appoggia la mano sul volto di Rincon in un contrasto. Un pestone volontario di Verdi su Zaccagni non viene sanzionato a dovere poco dopo da Massa. Kalinic controlla qualche buon pallone ma non trova il passaggio giusto, al 32' Lazovic ci prova da fuori con palla alta. Al 33' è Dawidowicz a finire sul taccuino di Massa dopo aver fermato rudemente Belotti, elenco a cui si aggiunge anche Nkoulou stendendo Kalinic a centrocampo.

SIRIGU SALVA, LAZOVIC SPRECA. Al 40' Ilic pennella un cross dalla sinistra, Sirigu esce, Zaccagni calcia con il portiere che salva la sua porta, poi Barak viene murato da Belotti. Due minuti dopo Lazovic parte a sinistra, dribbla Bremer e cerca la porta, sbagliandola, defilato a sinistra mentre in mezzo seguivano l'azione Kalinic e Salcedo. Al 45' è Zaccagni, smarcato in area da un tacco di Lazovic, a sprecare, sbagliando l'assist per Kalinic.

SECONDO TEMPO, VERONA SUPERIORE, MA CHE SOFFERENZA PER UN PUNTO!

Dopo 20 secondi Zaccagni scappa sul fondo e impegna Sirigu che para col piede. Dawidowicz è rimasto negli spogliatoi sostituito da Magnani. Sempre Zaccagni, al 49' crossa dal fondo destro con Kalinic che non arriva per un soffio di testa a porta vuota.

Nkoulou zoppica e deve essere sostituito, entra Lyanco al 59' appena dopo che Salcedo ci ha provato da fuori mandando alto di poco. L'Hellas comanda il gioco ma non sfonda, Juric cambia l'attacco togliendo Zaccagni e Salcedo per Colley e Lasagna, Nicola risponde con Lukic e Baselli al posto di Rincon e Verdi.

Baselli lancia Belotti al 60', il tiro dell'attaccante è sul Palo di Pandur che lo copre bene. Scappa Laziovic al 65' e serve bene Kalinic che carica il destro ma è fermato da un grande recupero di Baselli. L'Hellas conquista corner e alza i giri, al Torino non resta che il contropiede. Sanabria ne spreca uno al 67'.

Ci prova Lasagna con un tiro a giro su cui si distende Sirigu, poi Dimarco sostituisce Ceccherini. Il Torino torna in avanti, Gunter chiude all'ultimo su Sanabria, Pandur esce bloccando un corner mostrando ancora coraggio. Bonazzoli e Zaza sostituiscono Belotti e Sanabria al 78', Nicola tenta il colpo nel finale. Bonazzoli fugge a sinistra e davanti a Pandur calcia sul portiere (bravo di piede).

IL TORINO SEGNA, DIMARCO PAREGGIA!

I granata riescono a passare all'85'. Ansaldi crossa da sinistra, Vojvoda salta marcato da Lazovic e beffa Pandur di testa. Sembra che finisca lì ma il Verona reagisce e due minuti dopo Barak serve Dimarco che dal limite calcia di esterno sinistro trafiggendo Sirigu.

Juric strilla, vuole la vittoria. L'Hellas attacca ma rimane l'1-1.