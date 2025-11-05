Verona, torna Nuñez. Quante scelte in difesa per Zanetti

Con il basco, ci sono Nelsson, Bella-Kotchap, Frese e Valentini: molte possibilità in vista di Lecce

Il difensore basco ha superato il problema alla spalla destra riportato con il Cagliari e ha ripreso ad allenarsi in gruppo.

Aumentano le scelte nel reparto arretrato per Paolo Zanetti. Nelle ultime giornate Bella-Kotchap è stato tra i migliori gialloblù . Nelsson è un perno della linea a tre. Valentini, titolare con Pisa, Cagliari e Como, è rimasto in panchina con l'Inter.