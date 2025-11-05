Unai Nuñez sarà a disposizione per la partita del Verona con il Lecce.
Verona, torna Nuñez. Quante scelte in difesa per Zanetti
Verona, torna Nuñez. Quante scelte in difesa per Zanetti
Con il basco, ci sono Nelsson, Bella-Kotchap, Frese e Valentini: molte possibilità in vista di Lecce
Il difensore basco ha superato il problema alla spalla destra riportato con il Cagliari e ha ripreso ad allenarsi in gruppo.
Aumentano le scelte nel reparto arretrato per Paolo Zanetti. Nelle ultime giornate Bella-Kotchap è stato tra i migliori gialloblù . Nelsson è un perno della linea a tre. Valentini, titolare con Pisa, Cagliari e Como, è rimasto in panchina con l'Inter.
Frese, schierato da centrale di sinistra domenica, com'è stato durante l'assenza per infortunio dello stesso Valentini, ha confermato la propria efficacia nel ruolo, al di là dello sfortunatissimo autogol finale.
Tante possibilità da valutare per la gara di sabato al Via del Mare.
