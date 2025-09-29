Nicolas Valentini e Daniel Mosquera tornano a disposizione.
hellas1903 news Verona, tornano Valentini e Mosquera
gazzanet
Verona, tornano Valentini e Mosquera
Il difensore e l'attaccante rientrano per la gara con il Sassuolo
I due giocatori saranno pronti, salvo intoppi, per essere convocati per la partita del Verona con il Sassuolo.
Valentini è fermo dal 18 agosto, giorno in cui si è bloccato per una lesione muscolare riportata nella gara di Coppa Italia con il Cerignola.
Mosquera ha dovuto restare fuori nelle ultime tre settimane dopo che è stato operato per un'appendicite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA