Verona, trattativa per Ola Solbakken del Bodo-Glimt

L'Hellas vuole regalare a Tudor l'ala norvegese incubo della Roma

Un regalo a Igor Tudor che il Verona vorrebbe fare già a gennaio. L'Hellas è in trattativa con il Bodo-Glimt per portare in gialloblù Ola Solbakken, ala destra della squadra norvegese, incubo della Roma a cui ha segnato tre gol in Conference League.