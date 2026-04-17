Verona, tutto male al Bentegodi: un punto nelle ultime 8 partite

Andamento disastroso sul proprio campo per l'Hellas: è la peggior squadra della Serie A

Per l'Hellas c'è da provare a stoppare il disastroso andamento interno. I gialloblù hanno raccolto appena un punto nelle ultime 8 partite disputate a Verona.

Un solo pareggio, lo 0-0 con il Pisa, all'esordio della gestione di Paolo Sammarco. Prima e dopo, sette sconfitte: con Torino, Lazio, Bologna e Udinese con Paolo Zanetti. Poi, dunque con Sammarco, le gare perse con il Napoli, il Genoa e la Fiorentina.