Verona-Udinese, Precedenti e Probabile Formazione dei Friulani

Gialloblù avanti nei precedenti ma l'Udinese è in ottima forma

Pietro Bertaiola 3 gennaio 2025 (modifica il 3 gennaio 2025 | 19:28)

Sabato alle 20:45 si sfideranno Verona e Udinese nella sfida che chiuderà il girone d'andata della Serie A 2024-25 e darà inizio al 2025 calcistico delle due squadre. Il Verona reduce dalla rocambolesca ed inattesa vittoria per 2-3 al Dall'Ara di Bologna non può permettersi di sottovalutare l'Udinese. Gli uomini di Kosta Runjaic stanno disputando una prima metà di campionato sopra le proprie aspettative e saranno un cliente ostico per i gialloblù. I Friulani, che nella scorsa stagione si sono salvati solo nei minuti finali, ora viaggiano a 24 punti (+10 dalla zona retrocessione) ed occupano il nono posto in classifica con 7 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Per i friulani un ottimo inizio di stagione con 3 vittorie nelle prime 4 partite ed addirittura la soddisfazione di stare per una giornata alla testa solitaria della classifica. Un calo di rendimento (solo 2 vittorie in 10 partite) ha progressivamente staccato l'Udinese dalla Zona Europa, anche se i bianconeri sono tornati in carreggiata con 3 risultati positivi nelle ultime 5 giornate (ultima il 2-2 subito in rimonta contro il Torino) ed ora viaggiano comodamente a metà classifica. In trasferta si sono rivelati una squadra ostica, 11 i punti ottenuti grazie a 3 vittorie (tra cui il 2-1 a Firenze nell'ultima uscita) 2 pareggi e 4 sconfitte.

Sono 20 le partite disputate al Bentegodi tra Verona e Udinese in Serie A: il bilancio è nettamente favorevole agli scaligeri che hanno collezionato tra le mura amiche 10 vittorie, 7 sono i pareggi e 3 le vittorie friulane. Il primo incontro in massima serie è databile alla stagione 1957-58, vittoria dei gialloblù per 3-2 con le reti di Del Vecchio e e la doppietta di Bassetti. Al Bentegodi il Verona ha poi proseguito con una striscia di 13 risultati utili consecutivi contro l'Udinese, tra le tante meritano di essere ricordate: l'1-0 targato Galderisi nell'anno dello scudetto per la prima fuga solitaria, il 3-1 del 1987-88 (Di Gennaro, Fontolan e Paolo Rossi) decisivo per l'ultima qualificazione europea del Verona; il 4-0 del 2021-22 (Depaoli, Barak, Caprari e Tameze) e soprattutto la sfida dello scorso anno.

Probabile Formazione Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.