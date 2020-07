Allenamento in corso per il Verona a Coverciano.

Ultimi dettagli da curare per Ivan Juric in vista della gara con la Fiorentina, al via alle 19.30 allo stadio Franchi.

Dopo aver valutato la condizione dei giocatori, il tecnico, alle 13, comunicherà la lista dei convocati per la partita con i viola.