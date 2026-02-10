Verona, Valentini out anche con il Parma. Bernede in dubbio

Il club gialloblù ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati: "I calciatori Rafik Belghali, Armel Bella-Kotchap e Tomas Suslov hanno svolto parte dell'allenamento con la squadra - si legge nel comunicato -. Il calciatore Sandi Lovric ha svolto terapie per un affaticamento muscolare accusato durante il match contro il Pisa di venerdì sera. Terapie anche per Antoine Bernede dopo la distorsione della caviglia sinistra rimediata durante la sfida contro il Pisa. Le condizioni di ognuno di loro saranno da valutare nei prossimi giorni in vista della partita contro il Parma.