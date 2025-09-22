hellas1903 news Verona-Venezia, arbitra Calzavara

Verona-Venezia, arbitra Calzavara

Il direttore di gara di Varese designato per la partita di Coppa Italia
Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Venezia, match valido per i 16esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, in programma mercoledì 24 settembre alle ore 18.30, allo stadio 'Bentegodi'.

Arbitro: Andrea Calzavara (Sez. AIA di Varese)

Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Sez. AIA di Roma 1), Andrea Zezza (Sez. AIA di Ostia Lido)

IV uomo: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)

VAR: Alessandro Prontera (Sez. AIA di Bologna)

AVAR: Aleandro Di Paolo (Sez. AIA di Avezzano)

fonte: hellasverona.it

