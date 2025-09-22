Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Venezia, match valido per i 16esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, in programma mercoledì 24 settembre alle ore 18.30, allo stadio 'Bentegodi'.
hellas1903 news Verona-Venezia, arbitra Calzavara
Verona-Venezia, arbitra Calzavara
Il direttore di gara di Varese designato per la partita di Coppa Italia
Arbitro: Andrea Calzavara (Sez. AIA di Varese)
Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Sez. AIA di Roma 1), Andrea Zezza (Sez. AIA di Ostia Lido)
IV uomo: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)
VAR: Alessandro Prontera (Sez. AIA di Bologna)
AVAR: Aleandro Di Paolo (Sez. AIA di Avezzano)
fonte: hellasverona.it
