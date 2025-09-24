hellas1903 news Verona-Venezia, le formazioni ufficiali

Verona-Venezia, le formazioni ufficiali

Sarr e Ajayi in attacco, difesa con Bella-Kotchap, Slotsager ed Ebosse
Queste le formazioni ufficiali di Verona-Venezia:

VERONA (3-5-2): Perilli; Bella-Kotchap, Slotsager, Ebosse; Fallou, Niasse, Al-Musrati, Yellu, Kastanos; Sarr, Ajayi

A disposizione: Montipò, Castagnini, Belghali, Nelsson, Orban, Giovane, Kurti, Pavanati, Akalé, Szimionas, De Battisti, Feola, Vermesan, Monticelli

Allenatore: Paolo Zanetti

VENEZIA (3-5-2): Plizzari; Sverko, Schingtienne, Haps; Venturi, Perez, Bohinen, Lella, Compagnon; Casas, Fila

A disposizione: Stankovic, Grandi, Korac, Busio, Doumbia, Adorante, Yeboah, Hainaut, Bjarkason, Sebastiao, Svoboda, Sibidé, Pietrelli

Allenatore: Giovanni Stroppa

Arbitro: Andrea Calzavara (Sez. AIA di Varese)

Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Sez. AIA di Roma 1), Andrea Zezza (Sez. AIA di Ostia Lido)

 

 

