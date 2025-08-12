hellas1903 news Verona verso Cerignola, Sarr da recuperare

gazzanet

Verona verso Cerignola, Sarr da recuperare

Verona verso Cerignola, Sarr da recuperare - immagine 1
L'attaccante resta in dubbio, probabile il rientro per il via al campionato con l'Udinese
Redazione Hellas1903

Il Verona lunedì sarà impegnato in Coppa Italia con il Cerignola.

Per la partita dei trentaduesimi, in programma allo stadio Monterisi con inizio alle 18, resta in dubbio  Amin Sarr.

L'attaccante sta recuperando dall'infortunio muscolare riportato nell'amichevole con la Virtus. Un problema che l'ha fermato nelle ultime due settimane.

Sarr è in fase di ripresa, il suo rientro tra i giocatori disponibili è atteso, salvo intoppi, per l'esordio in campionato, il 25 agosto, con l'Udinese, al Bluenergy Stadium.

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA