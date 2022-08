Verona verso il Bari, domani la ripresa

I gialloblù cominciano la preparazione della partita di Coppa Italia in programma domenica

Ripresa degli allenamenti domani pomeriggio per l'Hellas.

I gialloblù, dopo la gara con la Cremonese di sabato, si sono fermati per due giorni.

Il gruppo diretto da Gabriele Cioffi si ritroverà al centro sportivo di Peschiera del Garda per iniziare la preparazione in vista della partita col Bari, nel turno eliminatorio di Coppa Italia, in programma domenica alle 18 al Bentegodi.