Verona verso il Genoa, se Veloso non ce la fa bis per Ilic

Con il Parma è piaciuto, soprattutto nel primo tempo, per personalità e doti tecniche.

Ivan Ilic potrebbe essere ancora al centro della manovra dell’Hellas, lunedì con il Genoa. Miguel Veloso sta recuperando dall’infortunio riportato due settimane fa, ma serve cautela.

Non è da escludere, quindi, che il capitano non sia titolare nel prossimo turno. In questo caso, a giocare sarebbe di nuovo Ilic, al bis dopo la partita del Tardini.

Ilic rientraa Verona dopo gli impegni con l’Under 21 della Serbia.