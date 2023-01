Verona verso il Lecce, Verdi out, Lasagna pronto

Sempre out Simone Verdi, che dopo il problema muscolare riportato con la Cremonese ha saltato la gara con l'Inter e non sarà a disposizione nemmeno con il Lecce.

Spiega Marco Zaffaroni: "Faraoni ha avuto un problema al soleo, ci sono tempi precisi per il recupero che lui sta rispettando. Ora comincerà il lavoro sul campo, credo che in un paio di settimane possa riuscire a rientrare. Verdi rientrerà con la squadra da settimana prossima, fortunatamente non è stata una cosa di grande entità, su Hrustic stanno facendo delle valutazioni sul problema alla caviglia. Lasagna ha lavorato a pieno regime in settimana".