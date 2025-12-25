hellas1903 news Verona verso il Milan, a sinistra può giocare Bella-Kotchap

Verona verso il Milan, a sinistra può giocare Bella-Kotchap

Con Frese squalificato e Bradaric che resta in forte dubbio sono da trovare soluzioni per la gara di domenica
Redazione Hellas1903

Il Verona prosegue nella preparazione della gara con il Milan, al via domenica, alle 12.30, a  San Siro.

Per l'Hellas, c'è da risolvere il problema delle assenze sulla fascia sinistra, con Martin Frese out per squalifica e Domagoj Bradaric che deve ultimare il recupero dall'infortunio riportato con il Genoa e, dunque, in forte dubbio.

Sul lato mancino si fa largo la possibilità che sia schierato Armel Bella-Kotchap.

In alternativa, Nicolas Valentini.

