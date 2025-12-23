hellas1903 news Verona verso il Milan, Akpa Akpro ancora out

Verona verso il Milan, Akpa Akpro ancora out

Il giocatore francese non è pronto per il rientro, a San Siro non ci sarà
Niente recupero per Jean-Daniel Akpa Akpro in vista della partita del Verona con il Milan.

Il giocatore francese, out dalla gara con il Parma a causa di una botta alla caviglia destra, ha provato ad esserci per l'impegno di domenica a San Siro.

Non è ancora pronto e, dunque, per il suo rientro l'Hellas dovrà ancora attendere.

