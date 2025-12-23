Niente recupero per Jean-Daniel Akpa Akpro in vista della partita del Verona con il Milan.
hellas1903 news Verona verso il Milan, Akpa Akpro ancora out
gazzanet
Verona verso il Milan, Akpa Akpro ancora out
Il giocatore francese non è pronto per il rientro, a San Siro non ci sarà
Il giocatore francese, out dalla gara con il Parma a causa di una botta alla caviglia destra, ha provato ad esserci per l'impegno di domenica a San Siro.
Non è ancora pronto e, dunque, per il suo rientro l'Hellas dovrà ancora attendere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA