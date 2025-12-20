Giovane sarà a disposizione per la partita del Verona con il Milan, il 28 dicembre a San Siro.
Verona verso il Milan, Giovane c’è
L'attaccante ha superato il problema alla caviglia che l'ha fermato con la Fiorentina
L'attaccante brasiliano, uscito nel corso della gara con la Fiorentina, al Franchi si era fermato a causa di un problema alla caviglia destra.
Un lieve infortunio comunque superato dalla punta dell'Hellas.
Nella trasfera del prossimo turno, dunque, Giovane potrà essere regolarmente in campo.
