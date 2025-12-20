hellas1903 news Verona verso il Milan, Giovane c’è

Verona verso il Milan, Giovane c’è

Verona verso il Milan, Giovane c’è - immagine 1
L'attaccante ha superato il problema alla caviglia che l'ha fermato con la Fiorentina
Redazione Hellas1903

Giovane sarà a disposizione per la partita del Verona con il Milan, il 28 dicembre a San Siro.

L'attaccante brasiliano, uscito nel corso della gara con la Fiorentina, al Franchi si era fermato a causa di un problema alla caviglia destra.

Un lieve infortunio comunque superato dalla punta dell'Hellas.

Nella trasfera del prossimo turno, dunque, Giovane potrà essere regolarmente in campo.

