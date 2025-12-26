Il Verona, dopo la seduta pomeridiana di oggi, completerà domani la preparazione della gara di domenica con il Milan.
Verona verso il Milan, il punto sui gialloblù
Le scelte da fare per Zanetti in vista della partita di domenica a San Siro
Seduta di rifinitura allo Sporting Center Paradiso per l'Hellas, con diverse scelte da valutare per Paolo Zanetti e il suo staff.
Out Frese, è da verificare la possibilità di recuperare Bradaric, che darebbe copertura alla fascia sinistra, dove potrebbe agire, in alternativa, un difensore puro (Bella-Kotchap o Valentini).
Sulla destra non c'è Belghali, le ipotesi disponibili sono Fallou e Oyegoke, oppure lo spostamento sulla corsia di Niasse.
A centrocampo, pronto al rientro da titolare Serdar, con la conferma di Al-Musrati e Bernede.
In avanti, Giovane ha recuperato e ci sarà, poi ballottaggio tra Mosquera e Orban.
