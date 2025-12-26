hellas1903 news Verona verso il Milan, il punto sui gialloblù

gazzanet

Verona verso il Milan, il punto sui gialloblù

Verona verso il Milan, il punto sui gialloblù - immagine 1
Le scelte da fare per Zanetti in vista della partita di domenica a San Siro
Redazione Hellas1903

Il Verona, dopo la seduta pomeridiana di oggi, completerà domani la preparazione della gara di domenica con il Milan.

Seduta di rifinitura allo Sporting Center Paradiso per l'Hellas, con diverse scelte da valutare per Paolo Zanetti e il suo staff.

Out Frese, è da verificare la possibilità di recuperare Bradaric, che darebbe copertura alla fascia sinistra, dove potrebbe agire, in alternativa, un difensore puro (Bella-Kotchap o Valentini).

Sulla destra non c'è Belghali, le ipotesi disponibili sono Fallou e Oyegoke, oppure lo spostamento sulla corsia di Niasse.

A centrocampo, pronto al rientro da titolare Serdar, con la conferma di Al-Musrati e Bernede.

In avanti, Giovane ha recuperato e ci sarà, poi ballottaggio tra Mosquera e Orban.

Leggi anche
Verona col Milan, l’ultimo punto con i rossoneri nel 2020
Verona, il Buon Natale dei gialloblù dal campo d’allenamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA