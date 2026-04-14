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Verona verso il Milan, via agli allenamenti. Bella-Kotchap da valutare

Verona verso il Milan, via agli allenamenti. Bella-Kotchap da valutare - immagine 1
Inizia la preparazione della gara di domenica, il difensore può tornare in gruppo
Redazione Hellas1903

Il Verona riprende oggi gli allenamenti dopo due giorni di sosta.

I gialloblù cominciano la preparazione della partita di domenica con il Milan, al Bentegodi. Seduta allo Sporting Center Paradiso per la squadra guidata da Paolo Sammarco.

Da valutare le possibilità di recupero per Armel Bella-Kotchap, che dovrebbe rientrare in gruppo. Se le indicazioni saranno favorevoli, l'ipotesi è che venga convocato per la prossima gara.

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