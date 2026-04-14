Il Verona riprende oggi gli allenamenti dopo due giorni di sosta.
hellas1903 news Verona verso il Milan, via agli allenamenti. Bella-Kotchap da valutare
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Verona verso il Milan, via agli allenamenti. Bella-Kotchap da valutare
Inizia la preparazione della gara di domenica, il difensore può tornare in gruppo
I gialloblù cominciano la preparazione della partita di domenica con il Milan, al Bentegodi. Seduta allo Sporting Center Paradiso per la squadra guidata da Paolo Sammarco.
Da valutare le possibilità di recupero per Armel Bella-Kotchap, che dovrebbe rientrare in gruppo. Se le indicazioni saranno favorevoli, l'ipotesi è che venga convocato per la prossima gara.
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