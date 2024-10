Con Frese out, il giocatore croato titolare lunedì come con il Venezia

Continua la preparazione del Verona in vista della partita con il Monza.

Sulla sinistra, in difesa, conferma per Domagoj Bradaric, titolare con il Venezia.

Con Martin Frese fuori per tre mesi a causa dell'infortunio al ginocchio destro per cui è stato operato mercoledì, il giocatore croato, a maggior ragione, comincerà dal via.