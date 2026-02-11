hellas1903 news Verona verso il Parma, in tre per una maglia da titolare al fianco di Orban

Verona verso il Parma, in tre per una maglia da titolare al fianco di Orban

Bowie, Mosquera e Sarr che Sammarco valuta in avanti per la partita del Tardini
Il Verona continua nella preparazione della gara con il Parma, al via domenica alle 15.

Paolo Sammarco valuta le scelte per l'attacco. Con Orban riferimento avanzato, in tre cercano una maglia da titolare per la partita del Tardini.

C'è Bowie, che ha debuttato con il Pisa, apparso ancora in piena fase di ambientamento, appena arrivato in Serie A. Poi, Mosquera, subentrato venerdì.

Poi, Sarr, out nell'ultimo turno per squalifica, al rientro.

Queste le opzioni da considerare per Sammarco in vista di Parma.

