Verona in campo domenica alle 15 con il Parma, in trasferta al Tardini.
hellas1903 news Verona verso il Parma, l’Hellas aspetta il ritorno di Bella-Kotchap
gazzanet
Verona verso il Parma, l’Hellas aspetta il ritorno di Bella-Kotchap
Resta da verificare il possibile rientro del difensore tedesco per la gara del Tardini
Tra i gialloblù, da verificare le possibilità di recupero di Armel Bella-Kotchap.
Il difensore tedesco si è fermato nella gara con la Lazio per un problema muscolare, è out da quattro giornate.
Il suo rientro per il prossimo turno resta in dubbio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA