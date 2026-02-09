hellas1903 news Verona verso il Parma, l’Hellas aspetta il ritorno di Bella-Kotchap

Verona verso il Parma, l’Hellas aspetta il ritorno di Bella-Kotchap

Resta da verificare il possibile rientro del difensore tedesco per la gara del Tardini
Redazione Hellas1903

Verona in campo domenica alle 15 con il Parma, in trasferta al Tardini.

Tra i gialloblù, da verificare le possibilità di recupero di Armel Bella-Kotchap.

Il difensore tedesco si è fermato nella gara con la Lazio per un problema muscolare, è out da quattro giornate.

Il suo rientro per il prossimo turno resta in dubbio.

