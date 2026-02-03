Verona verso il Pisa, l’Hellas prova a recuperare Belghali e Bella-Kotchap

Venerdì per il Verona, appena passato alla conduzione di Paolo Sammarco, ci sarà il fondamentale scontro diretto con il Pisa.
I due giocatori potrebbero rientrare per la partita di venerdì al Bentegodi
Nell'anticipo delle 20.45 al Bentegodi, l'Hellas cercherà di recuperare Armel Bella-Kotchap e Rafik Belghali.
Il difensore è out per infortunio dalla gara con la Lazio, l'esterno manca dalla partita con la Fiorentina, essendo stato impegnato in Coppa d'Africa con l'Algeria per poi fermarsi per un problema alla caviglia sinistra.
Assenze pesanti che hanno gravato sul Verona in questo periodo.
Da vedere se i due giocatori ci saranno per la prossima gara.
