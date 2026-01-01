Jean-Daniel Akpa Akpro salterà anche la partita del Verona con il Torino.
Verona verso il Torino, Akpa Akpro ancora fuori
Il centrocampista non ha recuperato dall'infortunio che l'ha fermato con il Parma
Il centrocampista, fermato da un problema alla caviglia riportato nel corso della gara con il Parma, non ha recuperato.
Akpa Akpro è rimasto fuori nei turni con Genoa, Atalanta, Fiorentina e Milan. Non ci sarà neppure domenica al Bentegodi.
