Verona verso il Torino, Akpa Akpro ancora fuori

Il centrocampista non ha recuperato dall'infortunio che l'ha fermato con il Parma

Il centrocampista, fermato da un problema alla caviglia riportato nel corso della gara con il Parma, non ha recuperato.

Akpa Akpro è rimasto fuori nei turni con Genoa, Atalanta, Fiorentina e Milan. Non ci sarà neppure domenica al Bentegodi.