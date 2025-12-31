hellas1903 news Verona verso il Torino, c’è Frese: ballottaggio con Bradaric

Verona verso il Torino, c’è Frese: ballottaggio con Bradaric

Il danese è rientrato dalla squalifica, scelta a sinistra da fare per la gara di domenica
Scontata la giornata di squalifica, Martin Frese torna a disposizione per la gara del Verona con il Torino.

Sulla sinistra, dunque, è aperto il ballottaggio tra il giocatore danese e Domagoj Bradaric, rientrato nella partita con il Milan dopo l'infortunio muscolare riportato con il Genoa.

Valutazioni da fare per Paolo Zanetti.

 

