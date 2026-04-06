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Verona verso il Torino, oggi il via agli allenamenti

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Sabato la partita con i granata, Suslov squalificato, da valutare Lovric
Redazione Hellas1903

Il Verona tornerà in campo sabato, alle 15, in trasferta con il Torino.

I gialloblù, dopo la sconfitta con la Fiorentina, riprendono oggi gli allenamenti allo Sporting Center Paradiso.

Per la gara con i granata sarà out Suslov, squalificato. Da valutare il recupero di Lovric, ancora assente.

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