hellas1903 news Verona verso il Venezia, turnover gialloblù

gazzanet

Verona verso il Venezia, turnover gialloblù

Verona verso il Venezia, turnover gialloblù - immagine 1
Tanti cambiamenti per la partita di Coppa Italia al Bentegodi
Redazione Hellas1903

Saranno tanti i cambiamenti nel Verona che giocherà in Coppa Italia con il Venezia.

Ampio turnover per l'Hellas nella gara di domani al Bentegodi.

Spazio a chi deve fare minutaggio e trovare la condizione, intanto, da Bella-Kotchap ad Al-Musrati. In porta, probabile l'impiego di Perilli.

A centrocampo ci sarà il debutto da titolare di Yellu.

Rotazioni anche in attacco, con Sarr e la possibilità che sia schierato Ajayi.

Leggi anche
Cissé, super gol e doppietta col Catanzaro (a segno anche Lambourde)
È un Verona che tira, la precisione va migliorata

© RIPRODUZIONE RISERVATA