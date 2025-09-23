Saranno tanti i cambiamenti nel Verona che giocherà in Coppa Italia con il Venezia.
Verona verso il Venezia, turnover gialloblù
Tanti cambiamenti per la partita di Coppa Italia al Bentegodi
Ampio turnover per l'Hellas nella gara di domani al Bentegodi.
Spazio a chi deve fare minutaggio e trovare la condizione, intanto, da Bella-Kotchap ad Al-Musrati. In porta, probabile l'impiego di Perilli.
A centrocampo ci sarà il debutto da titolare di Yellu.
Rotazioni anche in attacco, con Sarr e la possibilità che sia schierato Ajayi.
