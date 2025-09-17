Out con la Cremonese per la distorsione alla caviglia riportata nella gara del Verona con la Lazio, Fallou Cham prova il recupero per la partita con la Juventus.
Verona verso la Juve, Fallou prova il recupero
Cauto ottimismo per il rientro del gambiano. In caso contrario, conferma per Belghali
Cauto ottimismo per il giocatore gambiano, in ripresa.
Nel caso Fallou non fosse al meglio, conferma dal via per Rafik Belghali.
