hellas1903 news Verona verso la Juve, Fallou prova il recupero

gazzanet

Verona verso la Juve, Fallou prova il recupero

Verona verso la Juve, Fallou prova il recupero - immagine 1
Cauto ottimismo per il rientro del gambiano. In caso contrario, conferma per Belghali
Redazione Hellas1903

Out con la Cremonese per la distorsione alla caviglia riportata nella gara del Verona con la Lazio, Fallou Cham prova il recupero per la partita con la Juventus.

Cauto ottimismo per il giocatore gambiano, in ripresa.

Nel caso Fallou non fosse al meglio, conferma dal via per Rafik Belghali.

Leggi anche
Verona-Juventus, arbitra Rapuano
La sfida di Giovane: corsa al primo gol in A

© RIPRODUZIONE RISERVATA