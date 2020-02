Parte oggi la preparazione del Verona in vista della gara con la Sampdoria.

L’Hellas sarà in campo al Ferraris lunedì sera, in posticipo (da vedere se si giocherà a porte chiuse o con il pubblico).

Out per squalifica Miguel Veloso, sono da valutare le condizioni degli altri gialloblù che avrebbero saltato per problemi fisici la partita rinviata con il Cagliari.