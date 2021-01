Oggi – venerdì 1 gennaio – si è svolta, in tarda mattinata, la prima seduta di allenamento del nuovo anno allo Sporting Center ‘Paradiso’ con le seguenti attività: riscaldamento tecnico, mini-partita a tema, lavoro tattico.

Domani, sabato 2 gennaio, è in programma – nel primo pomeriggio – la seduta di rifinitura in preparazione al match di domenica a La Spezia, che segnerà per i gialloblù la ripresa del campionato di Serie A TIM.

fonte: hellasverona.it