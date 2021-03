Verona verso l’Atalanta, oggi la ripresa

Domenica la partita con i nerazzurri di Gasperini al Bentegodi

Redazione Hellas1903

Riprendono oggi gli allenamenti del Verona.

Domenica i gialloblù affrontano l'Atalanta al Bentegodi. L'Hellas, dopo due giorni di pausa, si ritrova al centro sportivo di Peschiera del Garda per iniziare la preparazione della partita con i nerazzurri di Gian Piero Gasperini.

Saranno di sicuro assenti per il prossimo turno Nikola Kalinic, Ebrima Colley e Ronaldo Vieira, tutti e tre in fase di recupero dai rispettivi infortuni.

Il loro rientro avverrà dopo la sosta dei campionati per gli impegni delle nazionali.

16 marzo 2021

