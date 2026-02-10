hellas1903 news Verona verso Parma, la ripresa degli allenamenti. Il punto

Possibile rientro per Belghali e Bella-Kotchap, in forte dubbio Valentini. Torna Sarr
Redazione Hellas1903

Sono ripresi gli allenamenti per il Verona, dopo due giorni di sosta.

Seduta allo Sporting Center Paradiso per i gialloblù, impegnati domenica in trasferta con il Parma.

Per Paolo Sammarco, da valutare il recupero degli infortunati. Cauta fiducia per Rafik Belghali e Armel Bella-Kotchap, in forte dubbio Nicolas Valentini, assente con il Pisa per un problema muscolare. Sempre fuori Roberto Gagliardini.

Torna a disposizione, scontato un turno di squalifica, Amin Sarr.

