Sono ripresi gli allenamenti per il Verona, dopo due giorni di sosta.
Verona verso Parma, la ripresa degli allenamenti. Il punto
Possibile rientro per Belghali e Bella-Kotchap, in forte dubbio Valentini. Torna Sarr
Seduta allo Sporting Center Paradiso per i gialloblù, impegnati domenica in trasferta con il Parma.
Per Paolo Sammarco, da valutare il recupero degli infortunati. Cauta fiducia per Rafik Belghali e Armel Bella-Kotchap, in forte dubbio Nicolas Valentini, assente con il Pisa per un problema muscolare. Sempre fuori Roberto Gagliardini.
Torna a disposizione, scontato un turno di squalifica, Amin Sarr.
