Verona8485, sala Braggio piena e applausi. Fanna commosso: “Eravamo una famiglia”

Grande successo per Verona8485 ieri sera nella Sala Braggio di via San Marco gremita, che ha applaudito gli attori Andrea De Manincor ed Ermanno Regattieri nell'interpretazione del testo di Matteo Fontana sullo scudetto del Verona. Un tuffo nelle emozioni di quella cavalcata straordinaria senza tralasciare il contesto storico, tra gag esilaranti e momenti di riflessione sul dolore che le piaghe del terrorismo e della droga lasciarono in quegli anni, nei quali i successi della squadra di Bagnoli fecero da traino e da collante per l'intera città, follemente innamorata dei suoi campioni.